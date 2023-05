“Nell’apprendere dalla stampa della imminente statalizzazione dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna, l’Associazione Dis-ORDINE, unitamente agli oltre 1000 firmatari della petizione Accademia in centro promossa dall’Associazione nel 2017, si congratula con le/i Dirigenti e tutti coloro che si sono impegnati per il percorso attivato e augura buon lavoro alla 1° Direttrice dell’Accademia Statale di Ravenna prof.ssa Paola Babini. Nella speranza che questo risultato sia di buon auspicio per l’ufficializzazione e la salvaguardia dell’insegnamento del mosaico, patrimonio immateriale delle Scuole d’Arte di Ravenna.”

Il Consiglio direttivo dell’Associazione Dis-ORDINE

Presidente Marcello Landi – Vice Presidente Giuliano Babini – Segreteria Elena Pagani

Mariella Busi, Fulvio Fiorentini, Edoardo Missiroli, Daniela Caravita,

Dusciana Bravura, Stefano Cangini, Anna Togni, Chiara Sansoni