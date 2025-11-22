Una storia di speranza nel pieno dell’Anno Giubilare ad essa dedicato. È in programma martedì 25 novembre alle 20,30 l’incontro, organizzato dall’Arcidiocesi di Ravenna-Cervia insieme all’Opera di Religione, con Nicolò Govoni.

Scrittore, attivista per i diritti umani e presidente di Still I Rise, organizzazione umanitaria che offre gratuitamente istruzione e opportunità formative d’eccellenza alle bambine e ai bambini più fragili e vulnerabili nelle aree più difficili del mondo, Govoni porterà la sua testimonianza al cinema Corso.

La sua è la storia di un adolescente catalogato “difficile’’ che a vent’anni lascia tutto e decide di dedicarsi al suo sogno: costruire un futuro migliore per le bambine e i bambini di tutto il mondo. Apre scuole in Grecia, Yemen, Siria, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Colombia, India e Sud Sudan e nel 2020 è stato tra i nominati per il Nobel per la pace. Migliaia le persone che lo seguono anche sui social.

L’incontro si inserisce nel percorso dell’Opera di Religione e del progetto Mosaici for All, che promuove un’idea di cultura e accoglienza accessibile a tutti, mettendo al centro la persona con la sua dignità e unicità.

L’evento è gratuito ma occorre iscriversi nella sezione “Eventi” su www.ravennamosaici.it, tel. 0544 541688 e-mail eventi@ravennamosaici.it