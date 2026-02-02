Direttori Ravenna Festival, Ancisi (LpRa): “Dov’è il contratto? Il sindaco faccia chiarezza”

A pochi giorni dalla presentazione del programma di Ravenna Festival 2026 alla città sul sito di Ravenna Manifestazioni non figurano ancora contratti e compensi dei due co-direttori Angelo Nicastro e Anna Leonardi. A farlo notare è il consigliere comunale Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna dopo che il marito di Leonardi Michele Marco Rossi si è dimesso dal ruolo di co-direttore perché indagato per maltrattamenti su una ex fidanzata. Ancisi chiede dunque al sindaco Barattoni, nonché presidente di Ravenna Manifestazioni, di eliminare ‘le contraddizioni e i misteri’ della fondazione