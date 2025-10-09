Direttore accusato di maltrattamenti, Ancisi: “Il Ravenna Festival riparta. Dimissioni della moglie e bando”

“Il Ravenna Festival riparta da zero”. E’ questo il monito del consigliere comunale Alvaro Ancisi dopo che il nuovo direttore Michele Marco Rossi si è dimesso a seguito del rinvio a giudizio in un processo per maltrattamenti ai danni di una ex fidanzata. Ancisi chiede “più trasparenza, le dimissioni della moglie Anna Leonardi – anche lei nominata co-direttrice del festival – e un bando pubblico per la selezione di un solo direttore artistico futuro”.
