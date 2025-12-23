“Preso atto delle dimissioni di Mattia Missiroli, il segretario provinciale del Partito Democratico, Nicola Dalmonte, ha dichiarato:

“La vicenda che coinvolge il sindaco di Cervia, prima di ogni altra considerazione, riguarda una sfera personale e familiare e, per questo, va affrontata con grande rispetto delle persone coinvolte.

Vogliamo ribadire il nostro impegno nel contrasto a ogni forma di violenza di genere, una battaglia di civiltà che richiede attenzione costante, prevenzione e sostegno alle vittime.

Riteniamo fondamentale che le indagini finalizzate all’accertamento della verità procedano senza indugio, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza che deve essere garantito a chiunque, e siamo consapevoli dell’impatto che questo avvenimento ha avuto sulla cittadinanza.

In questo quadro, il Partito Democratico esprime apprezzamento per il gesto compiuto che rappresenta un atto di rispetto verso le istituzioni e verso la città di Cervia. Una scelta che consentirà al sindaco di affrontare questa fase complessa e delicata senza il peso delle responsabilità istituzionali, tutelando al tempo stesso il corretto funzionamento dell’amministrazione.

Il Partito Democratico affronterà questa fase con unità e responsabilità, con l’obiettivo di accompagnare la comunità cervese in questo passaggio.”