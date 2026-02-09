Diminuiscono incidenza e mortalità dei tumori al colon retto, al collo dell’utero e al seno

Diminuiscono le incidenze dei tumori del colon retto, del collo dell’utero e del seno e le loro mortalità in Emilia-Romagna, grazie alle attività di screening. Secondo i dati raccolti dalle aziende sanitarie, all’1 gennaio 2026, per quanto riguarda il collo dell’utero, l’incidenza dei tumori è diminuita del 40% e la mortalità del 50%. Lo screening mammografico ha consentito invece di ridurre la mortalità del 56% e le i casi avanzati di carcinoma del 26%, favorendo così cure meno invasive e quindi più semplici. Lo screening del colon-retto, invece, ha portato una riduzione della mortalità del 65% negli uomini e del 54% nelle donne.