Diminuiscono i minori stranieri non accompagnati: sono 1.362 in regione, il 10% a Ravenna

Cala il numero di minori stranieri non accompagnati in Emilia-Romagna. -24% nell’ultimo anno. Complessivamente sono 1.362 su tutto il territorio regionale. Circa il 10% sono a Ravenna, fra le province emiliano-romagnole con la maggiore accoglienza, dietro solo a Bologna che ospita un terzo dei minori presenti in regione. L’Emilia-Romagna è la quarta in Italia per presenze di minori stranieri non accompagnati, che, in tutta Italia, sono 16.187. Oltre all’Ucraina, sono ragazzi, in alcuni casi anche bambini, che provengono soprattutto da Tunisia, Egitto e Gambia. Per loro, il grande tema è l’inserimento in società una volta compiuti i 18 anni, al termine del percorso di protezione