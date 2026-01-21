Dimensionamento scolastico: quali conseguenze per la provincia di Ravenna ?

Due autonomie scolastiche in meno in provincia di Ravenna, con il coinvolgimento di quattro istituti scolastici. Un servizio peggiore, un aumento degli studenti per classe, una riduzione del personale amministrativo e dei collaboratori scolastici, già sottodimensionati, con istituti più grandi da gestire. È quello che Ravenna prevede accadrà nella nostra provincia con il dimensionamento scolastico e con il commissariamento voluto dal governo. Tuttavia, il commissario incaricato, il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, Bruno Di Palma, ha già voluto chiarire che non ci saranno chiusure di scuole e neppure accorpamenti di classi.