Dimensionamento scolastico: nessun accorpamento dovrebbe toccare il territorio faentino

A Faenza e nei Comuni della Romagna Faentina non dovrebbe avvenire alcun accorpamento fra istituti scolastici. È la previsione dell’amministrazione faentina, dati alla mano della popolazione scolastica.

Oggi, a Faenza sono 8 le autonomie scolastiche. Con i nuovi criteri, il governo chiede che ogni autonomia abbia un minimo di 900 studenti e un massimo di 1000. A Faenza sono 9.499 gli studenti coinvolti dal dimensionamento scolastico che sarà regolato dal direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, in qualità di commissario. Mediamente, quindi, ogni autonomia scolastica conta 1.187 studenti, superando la soglia massima di 1000 alunni fissata dai criteri per far scattare una nuova autonomia scolastica. Faenza, quindi, in base ai paletti delle nuove norme, dovrebbe avere più autonomie.