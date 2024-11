Il 22 e 23 novembre 2024 Faenza ospiterà la terza edizione dei Digital Days, due giornate interamente dedicate all’esplorazione della cultura digitale attraverso incontri e laboratori per conoscere da vicino le sfide e le opportunità dell’era digitale. L’evento è organizzato dall’Unione della Romagna Faentina nell’ambito dei Laboratori Urbani Digitali, una delle iniziative dell’Agenda Trasformativa Urbana per lo Sviluppo Sostenibile (ATUSS) dell’Unione della Romagna Faentina, in parternariato con After Festival – Ecosistemi digitali e vede la collaborazione di Università di Bologna e Ser.In.Ar.

Nonostante la progressiva digitalizzazione, moltissimi ambiti della vita quotidiana e l’uso sempre più frequente dell’intelligenza artificiale, la creatività, il problem solving, l’adattabilità tipica del pensiero umano restano ancora insostituibili.

L’uso consapevole della tecnologia è centrale in questa edizione dei Digital Days, che vedrà approfondimenti sulle potenzialità dei big data e delle nuove tecnologie per una società più equa, inclusiva ed accessibile, sull’economia nell’era del digitale, sulle nuove opportunità lavorative che si aprono grazie al digitale. Esperte ed esperti condurranno i partecipanti attraverso laboratori, workshop, conferenze e incontri per indagare e comprendere il complesso mondo della cultura digitale con un approccio innovativo e accessibile, ed offrire un’immersione completa nelle sfide e nelle opportunità del presente tecnologico.

I Digital Days 2024 si terranno a Faventia Sales, in Via San Giovanni Bosco 1, a Faenza. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Il programma completo è disponibile al seguente link:https://www.serinar.unibo.it/wp-content/uploads/2024/11/DIGDAYS_programma-aggiornato.pdf