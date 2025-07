Diego Franceschini, difensore, ventisei anni appena compiuti, torna al Faenza calcio.

Centrale difensivo, all’occorrenza anche terzino, Franceschini è giocatore forte in marcatura e bravo nel gioco aereo e capace di adattarsi a diversi moduli.

E’ nato con i colori biancoazzurri, perchè esordì in prima squadra dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile accanto al fratello Lorenzo, di un anno più grande, con cui ha condiviso poi la carriera fino a poco tempo fa.

“Torno a casa con tanta voglia di far bene dopo essere stato lontano per qualche anno in cui ho sempre cercato di migliorare.- dichiara Franceschini – Conosco bene l’ambiente biancoazzurro, soprattutto mister Cavina che stimo molto avendolo avuto come allenatore. Sono motivato e fiducioso sul fatto che si potrà fare un campionato di soddisfazione perchè il gruppo è solido. Ho il vantaggio di ritrovare compagni come Lanzoni, Bertoni, Missiroli e Marocchi. Voglio ringraziare il Solarolo per le ultime positive stagioni. Ci rivedremo sul campo”.

Diego Franceschini, che ha studiato scienze motorie e lavora come personal trainer, darà un supporto come preparatore atletico a Francesco Di Nunzio per il settore giovanile.

L’allenatore Nicola Cavina accoglie con piacere il ritorno di Franceschini.

“Diego è arrivato al Faenza Calcio dal Brisighella nella categoria Giovanissimi, assieme a suo fratello Lorenzo. Giocava con i compagni più grandi di un anno ed era comunque tra i più pronti. L’ho allenato una annata per poi riprenderlo nella Juniores. E’ arrivato poi a esordire in prima squadra e per seguire poi mister Assirelli prima a Fosso Ghiaia poi a Solarolo con ottimi risultati. È cresciuto tanto in queste stagioni e credo sia pronto a disputare un’annata da protagonista con la nostra maglia. Bentornato Diego!”.

Nato a Lugo il 9 luglio 1999, Diego Franceschini ha iniziato nel Brisighella, prima di passare al Faenza per dieci anni nel settore giovanile dalla categoria Giovanissimi fino alla Juniores con mister Nicola Cavina di cui è stato capitano fino a esordire in Prima Squadra in Eccellenza con mister Fulvio Assirelli. Ha poi seguito il tecnico a Fosso Ghiaia e a Solarolo dove ha giocato con continuità conquistando lo storico passaggio dalla Promozione all’Eccellenza. Ora ecco il suo ritorno al Faenza.