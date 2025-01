Didattica in Genere, organizzato da Udi, Unione donne in Italia di Ravenna, in collaborazione con il Comune di Ravenna. Il 29 gennaio, alle ore 15, alla Biblioteca Classense, nella Sala Dantesca, ultimo appuntamento per questo anno scolastico per il ciclo di conferenzeorganizzato da Udi,, in collaborazione con il Comune di Ravenna. Dopo la linguistica, la filosofia, la matematica, la storia dell’arte e la storia, mercoledì 29 la materia affrontata è il diritto. La docente Orsetta Giolo insegna Filosofia del diritto e Sociologia del diritto presso il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Ferrara. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo “Intellettuali e diritto nel mondo arabo contemporaneo. Potere, religione e società” (Carocci, 2020); “Il diritto neoliberale” (Jovene, 2020); con Alessandra Focchi “Libera scelta e libera condizione. Un punto di vista femminista su libertà e diritto” (Il Mulino, 2020) e “Una storia dei diritti delle donne”.

Il corso biennale continua nel prossimo anno scolastico con altre materie di studio, per studiare il femminile non come campo a sé ma come parte integrata della Storia e di tutte le discipline scolastiche di ogni ordine e grado.

La conferenza è aperta e gratuita