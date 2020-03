“Non vogliamo che i ragazzi si sentano lasciati soli”, questo è il pensiero del Preside, prof. Salvatore Metrangolo, e di tutti i docenti dell’Istituto Olivetti Callegari che, nella mattina del 4 marzo alle ore 11,30, hanno partecipato al Collegio Docenti convocato dal Dirigente in modalità telematica. All’Ordine del Giorno vi erano le iniziative da mettere in campo per supportare il percorso formativo dei ragazzi e continuare a far sì che la scuola non smetta di occupare una parte fondamentale nella loro vita di tutti i giorni, anche in questo momento di sospensione dell’attività didattica.

La scuola è da sempre un punto di ritrovo che consente di aggregare nello stesso luogo generazioni diverse, favorendo lo scambio reciproco di opinioni, idee e saperi, un luogo in cui essere accolti e del quale i ragazzi devono continuare a sentirsi partecipi. Questa è la motivazione che ha spinto i docenti ad attivare, sin dal primo giorno di sospensione delle lezioni, forme di didattica a distanza, fornendo ai ragazzi gli strumenti per continuare il loro percorso educativo e formativo, nonostante l’impossibilità di recarsi a scuola come luogo fisico.

Da tempo l’Istituto si avvale nella pratica didattica del supporto della Piattaforma Microsoft Office 365, che permette di condividere materiali didattici in modalità collaborativa, sincrona e asincrona. Grazie alla professionalità e alla creatività dell’Animatore digitale d’Istituto, prof. Matteo Acciai, sono state attivate vere e proprie classi virtuali utilizzando le funzioni di Microsoft Teams, attraverso le quali gli insegnanti possono attivare videolezioni, condividere materiali, utilizzare chat di gruppo, essere in contatto tra loro e con gli studenti. Tutti gli studenti dell’Istituto, inoltre, possono scaricare gratuitamente la suite completa “Office Pro Plus” che consente agli studenti di installare sui propri dispositivi il pacchetto completo degli applicativi Microsoft. Gli alunni stanno rispondendo molto bene alle iniziative messe in campo, con particolare senso di responsabilità da parte di molti di loro.

L’animatore Digitale, come Microsoft Innovative Educator Expert, è in continuo aggiornamento con gli esperti Microsoft Education Italia che in questi giorni collaborano a stretto contatto con il Ministero della Pubblica Istruzione proprio per supportare quest’emergenza nazionale di didattica a distanza.