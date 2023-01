C’è tempo fino a lunedì 23 gennaio per iscriversi a DiCO, Disegno della conoscenza, percorso pratico ed esperienziale per imparare a comunicare in modo efficace il sapere scientifico e sociale, organizzato da Cifla, Centro per l’Innovazione di Fondazione Flaminia.

Il percorso, giunto quest’anno alla terza edizione, è articolato in due moduli formativi online che si terranno a febbraio e ad aprile sotto la guida dei due formatori Giulia Ruta, esperta di marketing strategico e innovazione digitale, e Alessandro Bonaccorsi, designer, consulente, autore di ‘Disegno brutto’ e disegnatore.

Destinatari del progetto DiCO sono mondo della ricerca scientifica e sociale, enti di ricerca sia pubblici che privati, professionisti del no-profit, divulgatori scientifici, mondo accademico, startup e spin-off della ricerca

DiCO propone un metodo innovativo per la comunicazione scientifica, che nasce dall’unione di due approcci, il Visual e il Design thinking. Con il Visual Thinking, i partecipanti imparano a usare il disegno per definire i contenuti visivi più importanti per rendere efficace la comunicazione dei loro progetti; con il Design Thinking, imparano a valorizzare i propri progetti mediante la predisposizione di presentazioni, la progettazione di azioni di disseminazione, a redigere ed esporre i propri interventi in eventi pubblici, creare relazioni di valore con i propri pubblici di riferimento.

L’obiettivo è offrire ai partecipanti strumenti e tecniche di comunicazione per migliorare la visibilità, la chiarezza e l’efficacia del proprio sapere e dei propri progetti.

Per maggiori informazioni sul percorso DiCO www.cifla.it