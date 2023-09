Si terrà venerdì 15 settembre al punto Ristoro di palazzo dei Congressi, il DiCO Day, giornata di formazione gratuita dedicata alla comunicazione della conoscenza.

In questa occasione sarà possibile scoprire e testare gli strumenti e le tecniche di Visual & Design Thinking: sono previsti infatti interventi, approfondimenti e un workshop conclusivo aperto a tutti per mettere in pratica le strategie per una comunicazione efficace.

In particolare, dopo l’apertura affidata ad Anna Maria Linsalata, communication officer della Regione Emilia-Romagna, sul tema dell’importanza della comunicazione nei processi e nei progetti e l’impegno della Regione ER a riguardo, seguiranno le masterclass proposte dai formatori Giulia Ruta, esperta di marketing strategico e innovazione digitale, e Alessandro Bonaccorsi, designer, consulente, autore di ‘Disegno brutto’ e disegnatore. Durante la giornata, sarà inoltre possibile partecipare al workshop dedicato alle tecniche del Visual e Design Thinking, oggetto delle masterclass.

Il percorsoDiCO, Disegno della conoscenza, giunto quest’anno alla terza edizione, si basa su un metodo innovativo per la comunicazione scientifica, che nasce dall’unione dei due approcci Visual e Design thinking. Con il Visual Thinking, i partecipanti imparano a usare il disegno per definire i contenuti visivi più importanti della comunicazione dei loro progetti; con il Design Thinking, imparano a valorizzare i propri progetti mediante la predisposizione di presentazioni, la progettazione di azioni di disseminazione, la redazione ed esposizione dei propri interventi in eventi pubblici, la creazione di relazioni di valore con i propri pubblici di riferimento.

Obiettivo diDiCO, è rendere la comunicazione un processo strategico: saper comunicare la ricerca scientifica e sociale in modo chiaro, coinvolgente ed efficace è una variabile essenziale e per questo è una competenza sempre più richiesta del lavoro di ricercatori, docenti, project manager, responsabili di enti pubblici, comunicatori, divulgatori, professionisti del non-profit, startup e spin-off della ricerca.

Il programma completo dell’evento DiCO Day è consultabile suwww.cifla.it e www.tecnopolo.ravenna.it.La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria.

L’iniziativa è organizzata dal Centro per l’innovazione di Fondazione Flaminia Cifla, nell’ambito delle attività del Tecnopolo di Ravenna.