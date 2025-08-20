Hanno finalmente un nome e un volto i protagonisti della violenta rissa avvenuta nella notte del 20 luglio scorso a Marina di Ravenna, in via delle Nazioni.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della locale stazione, con il supporto del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ravenna, un 17enne era intervenuto per difendere una ragazza importunata da alcuni giovani, ma è stato aggredito e colpito al volto con un coccio di vetro. Per fortuna il ragazzo non ha riportato gravi lesioni.

Le indagini sono partite subito dopo l’episodio: ascoltati i testimoni e visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, i militari sono riusciti a ricostruire l’accaduto e a individuare i responsabili.

Si tratta di un 23enne residente in Romagna e di due minorenni, denunciati rispettivamente alla Procura della Repubblica di Ravenna e alla Procura per i Minorenni di Bologna. I tre dovranno rispondere di rissa, lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.