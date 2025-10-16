“In attesa che le autorità competenti chiariscano la dinamica dei fatti che oggi sono costati la vita a Giuseppino Zuccoli, mentre svolgeva il suo lavoro all’interno di un terminal del porto, sento il bisogno di esprimere – dichiara il Commissario dell’Autorità Portuale di Ravenna, Francesco Benevolo- il mio personale dolore e la mia sincera vicinanza a tutta la famiglia di questo lavoratore.

Desidero, inoltre, manifestare il mio partecipe cordoglio a tutta la comunità portuale, drammaticamente colpita da quanto accaduto.

Il nostro impegno continua, incessante e determinato, per rafforzare, sempre e con ogni mezzo possibile, tutte le azioni e le procedure finalizzate ad innalzare strutturalmente i livelli di sicurezza del lavoro attraverso, l’informazione, la prevenzione, la formazione, l’organizzazione ed il controllo”.