Anche per quest’anno, con l’avvio della campagna fiscale Ia UIL Pensionati di Ravenna, in collaborazione con l’Ada e il Caf UIL di Ravenna, offrirà gratuitamente ai propri iscritti il servizio di ritiro e consegna a domicilio dei documenti fiscali per la dichiarazione dei redditi 730/202l.

“Il nostro compito· spiega il segretario generale Uilp di Ravenna, Daniela Brandino, è quello di migliorare la qualità della vita dei nostri anziani, offrire tutela e assistenza. essere al loro fianco anche attraverso iniziative come questa, il cui scopo è agevolare la gestione di alcuni aspetti legati alla quotidianità, in questo caso la presentazione della documentazione per la dichiarazione dei redditi. Siamo ancora in un momento delicato dell’esperienza pandemica e per i nostri anziani sapere di poter contare sul proprio sindacato per fronteggiare le molteplici esigenze legale alla propria quotidianità è fondamentale”.

A CASA TUA è un servizio gratuito che Ia UILP riserva ai propri Iscritti che hanno più di 65 anni. Il ritiro della documentazione è affidato ai volontari dell’Ada Ravenna che dopo averla consegnata al Caf Uil per l’elaborazione, provvederanno a restituirla ai pensionati presso il loro domicilio. Per maggiori informazioni, e per fissare un appuntamento, sarà sufficiente contattare In sede territoriale ADA Ravenna al numero verde 800 322 775 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00.