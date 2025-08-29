“L’isola interrata è un progetto innovativo per Faenza, finanziato con fondi PNRR e realizzato da Hera, che intende contribuire ad aumentare il decoro e la funzionalità del nostro centro storico.

Le isole sotterranee, già adottate in tanti centri storici italiani, offrono una soluzione concreta al duplice problema della gestione dei rifiuti e del decoro urbano: da un lato danno una risposta alle esigenze di conferimento delle attività commerciali, dall’altro eliminano la presenza diffusa di cassonetti in superficie, spesso fonte di problemi igienici e di odori, oltre che difficili da armonizzare con il contesto architettonico.

Il posizionamento sotterraneo dei rifiuti è il frutto di un lungo e approfondito confronto fatto, a diversi livelli, con Enti ed associazioni di categoria.

La collocazione individuata, infatti, è equidistante dalle diverse attività interessate, facilitando il conferimento di frazioni pesanti come il vetro e voluminose come la plastica, riduce il disagio legato ad odori e impatto visivo e presenta minori criticità rispetto agli stalli del mercato cittadino, alle infrastrutture e ai sottoservizi esistenti. Inoltre, non è posta di fronte ad attività di somministrazione e vendita diretta.

Siamo convinti che questa scelta avrà una ricaduta positiva sia per i commercianti sia per l’intera città, contribuendo a rendere il nostro centro storico più ordinato e accogliente.

Questa azione si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del centro storico, che proseguirà in un dialogo aperto e costante con enti preposti, associazioni di categoria e realtà cittadine”.