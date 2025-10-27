Lugo si prepara ad accogliere un importante momento di riflessione e condivisione dedicato alla salute e alla consapevolezza respiratoria. Giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 19:00, presso il Salone Estense della Rocca di Lugo, si terrà l’evento “Diamogli Voce”, promosso dall’associazione Respiriamo Insieme APS con il sostegno di Menarini.

L’incontro nasce per sensibilizzare il pubblico sul valore della prevenzione e della diagnosi precoce delle malattie respiratorie, promuovendo un dialogo aperto tra cittadini, pazienti e professionisti sanitari. Attraverso testimonianze e interventi specialistici, “Diamogli Voce” offrirà uno spazio di confronto umano e scientifico, in cui la voce dei pazienti potrà finalmente diventare protagonista.

L’appuntamento si inserisce all’interno delle attività promosse da Respiriamo Insieme APS, realtà impegnata da anni nel supporto alle persone affette da patologie respiratorie croniche e nella diffusione della cultura del respiro come elemento fondamentale di benessere.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.