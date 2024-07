Venerdì 26 luglio alle 18 al Darsenale, lungo il Candiano di città, il Lions Club Ravenna Host ha organizzato il nodo emiliano-romagnolo della Staffetta Lions per la Pace: partita il 5 luglio da Tre cime di Lavaredo, lungo il tracciato della via Romea Germanica, che già nel 1200 i pellegrini percorrevano dal Nord Europa, attraverserà l’Italia sino a Roma e il 12 settembre donerà al Santo Padre e al Presidente della Repubblica, due pergamene con i nomi degli amministratori delle città in cui la Staffetta avrà sostato.

Sono previste 36 tappe e 6 nodi, uno per ogni regione; per l’Emilia Romagna la staffetta sosterà a Ravenna, dove il nodo raccoglierà le testimonianze di Autorità della società civile, come Monsignor Lorenzo Ghizzoni, Arcivescovo di Ravenna e Cervia, il Dottor Castrese De Rosa, Prefetto di Ravenna e l’Assessora Federica Moschini, in rappresentanza del Comune.

Lo scopo della Staffetta è richiamare attenzione sulla importanza della pace, bene comune messo troppo spesso a repentaglio dall’egoismo di pochi e a danno dei più deboli, bambini, donne, anziani. “Tanti parlano di pace ma noi vogliamo farlo in puro spirito apolitico Lions – sottolinea Luca Scarabelli, Presidente del Ravenna Host – ed è per questo che abbiamo voluto dare al Nodo nella nostra città, il titolo “Diamo una opportunità alla Pace”.

All’incontro daranno il loro contributo appassionati ciclisti della Polisportiva Porto Fuori e del Consorzio Pedale Azzurro che porteranno le pergamene, rispettivamente, da Casal Borsetti a Ravenna e da Ravenna a Forlì.

Per rimarcare il carattere apolitico e neutrale dell’incontro, il Ravenna Host ha voluto invitare anche Roberto Papetti, ideatore della Carovana dei Pacifici che, insieme a due bambini, leggerà contributi di pensieri di pace; invitata anche RITI, la Rete interculturale sui temi della immigrazione, per non dimenticare che la nostra città è diventata porto di approdo di navi che soccorrono nel Mediterraneo migranti in difficoltà spesso in fuga da Paesi in guerra.

L’incontro verrà chiuso dal contributo del Governatore Lions Mario Boccaccini, primo sostenitore ed ispiratore di questo evento, a cui seguirà la firma delle pergamene.

Diversi Club Lion della regione saranno presenti all’evento con il loro labaro: il Romagna Padusa, altro club di Ravenna, insieme ai giovani del Leo Club ed ancora il Cervia Cesenatico Host, il neonato Le Alfonsine e da Faenza il Faenza Host ed il Faenza Lioness insieme al Club Imola Host, al Lion Club Russi e al Lion Club Valli del Senio, tutti accomunati per celebrare la pace secondo l’etica Lionistica.