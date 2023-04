Una rottura di una tubatura della rete idrica in via Marabina alle 22 di sabato ha reso necessario per i tecnici di Hera sospendere l’erogazione dell’acqua nella zona di Classe e Ponte Nuovo. Molti i disagi segnalati dai residenti che da questa mattina hanno scoperto di avere i rubinetti a secco. Per venire incontro alle esigenze dei cittadini la stessa Hera ha inviato due autobotti di emergenza che sono state posizionate dalle 11.30 di questa mattina a Ponte Nuovo, nei pressi della parrocchia di S. Severo, e l’altra a Classe, nel parcheggio in via Classense di fronte al civico 29.