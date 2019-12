Di negozio in negozio: le classi della Gulli cantano Buon Natale a chi si ferma ad ascoltarli

Di negozio in negozio, al mercato, alle persone che si fermano per la strada ad ascoltarli, i bambini della scuola Gulli di via Castellani augurano buon Natale. Da lunedì mattina, passeggiando per il centro, non sarà difficile imbattersi in una classe della scuola elementare: campanelli in mano, cappellini da Babbo Natale in testa, il piccolo coro intona una canzone regalando biglietti di auguri, tornando a dare il buon esempio, i bambini agli adulti, su quella che dovrebbe essere la convivenza e i buoni rapporti oggigiorno