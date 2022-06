Mercatini creativi e dei ragazzi, giochi e animazioni, musica e street food e negozi aperti per lo shopping al chiaro di luna animeranno il centro storico di Bagnacavallo nella serata di martedì 14 giugno grazie all’iniziativa “Di martedì”, promossa dalla rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro” in collaborazione con il Comune, le associazioni di categoria, “In Bassa Romagna” e Pro Loco.

Per quanto riguarda la musica, sul palco di piazza della Libertà, alle 21, si esibirà Vittorio Bonetti.

In via Matteotti ci saranno i giochi di legno e d’ingegno di Happy Family, mentre in piazzetta del Carmine sarà allestito il mercatino dei ragazzi a cura della Pro Loco.

Via Mazzini ospiterà i mercatini creativi e uno spazio per il gioco degli scacchi curato dal Circolo Scacchistico Lughese. I punti ristoro saranno a cura di A la mi Manira food truck, Chiribilli Bistrò, Macelleria dell’Arco, Osteria Malabocca, Tiffany Kitchen.

Lo spettacolo di danza “Frames” a cura di Beat Ballet, previsto all’ex mercato coperto di via Baracca, è invece posticipato a martedì 21 giugno.

In occasione dell’iniziativa, il Museo Civico delle Cappuccine osserverà un orario di apertura straordinario dalle 21 alle 23.

Presso la chiesa del Suffragio è inoltre visitabile la mostra fotografica “Ambiente, clima, futuro”, un progetto fotografico collettivo nazionale della Fiaf (Federazione italiana associazioni fotografiche). L’allestimento è a cura del Club Cine Foto Amatori Bagnacavallese.