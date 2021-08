“Ravenna in questi cinque anni ha iniziato un processo di trasformazione e sviluppo di cui Michele De Pascale è stato regista e protagonista, ma che è stato reso possibile dal lavoro di tanti, a partire dai suoi collaboratori in giunta. Per questo oggi e nelle prossime settimane sono qui assieme a lui a Roberto Fagnani, per sostenere la rielezione di Michele e l’elezione di Roberto Fagnani in consiglio. Entrambi godono del pieno e totale sostegno di Italia Viva e degli elettori dell’area moderata che non si riconoscono nei partiti tradizionali”. Lo afferma il deputato romagnolo Marco Di Maio, lunedì mattina a Ravenna nella sede del Comitato elettorale di Michele De Pascale, che ha incontrato assieme a Roberto Fangnani, promotore e capolista della lista “Ravenna in campo”.

“Le elezioni a Ravenna riguardano non solo i cittadini di questo comune, ma in termini più ampi la Romagna – afferma anche Marco Di Maio -; ci convince la visione di città e di territorio che De Pascale ha portato avanti in questi anni, sapendo collaborare con le altre città e anche andando oltre le appartenenze politiche quando necessario”.

“Il contributo che porteremo alla sua sfida non sarà elettorale – aggiunge – ma anche operativo e di supporto, come abbiamo fatto in questi anni di leale e reciproca collaborazione, su tanti temi che riguardano la città: lo sviluppo del porto, gli investimenti sui collegamenti viari, la difesa del comparto oil&gas, il sostegno ai servizi educativi e alle famiglie, l’attenzione alle imprese e al mondo dello sport”.