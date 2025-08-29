Un successo che si è rinnovato anche nella quarta e ultima serata dei “Di Giovedì al Pavaglione”, manifestazione che ha saputo riportare nel cuore di Lugo uno spirito di comunità, condivisione e festa che da anni non si vedeva.

Un grande lavoro di squadra ha reso possibile questo risultato: i Volontari della Pro Loco di Lugo APS, la Consulta del Volontariato della Bassa Romagna, il supporto tecnico di Drei Service, insieme alla collaborazione preziosa e indispensabile di LUG Birreria, Bar Jolly Lugo e Chicche e Coccole. Una squadra vincente che, con passione e impegno, ha saputo superare ogni avversità, compreso il maltempo.

Un ringraziamento speciale va ad Argjir DJ, che ha accompagnato con la sua musica tutte le serate, e ai tantissimi espositori creativi e non che hanno portato colore, originalità e passione sotto le arcate del Pavaglione.

Ma soprattutto, il grazie più sentito va ai tantissimi Spettatori che hanno partecipato con entusiasmo, rendendo indimenticabile ogni appuntamento.

Un successo raggiunto grazie alla semplicità, al lavoro condiviso e all’amore per la propria città.

Con questa edizione, i Di Giovedì al Pavaglione confermano la loro forza: un evento che unisce, diverte e fa crescere la comunità.