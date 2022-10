Diversi centri sportivi, duramente colpiti dagli enormi rincari delle bollette energetiche, hanno già annunciato che nel prossimo inverno dovranno chiudere i battenti o annullare alcuni servizi alla clientela, per evitare un dissesto economico. Ma c’è anche chi si prepara ad affrontare a viso aperto quello che si prospetta come uno degli inverni più duri dal dopoguerra ad oggi. La palestra Fit&Joy – situata all’interno del parco di via Medaglie d’Oro che ospita il circolo del Tennis Club Faenza – ha deciso che resterà aperta e senza aumentare le proprie tariffe. «Vogliamo stare vicini ai nostri iscritti, perché la salute e il benessere fisico sono preziosi, specie in momenti come questo», ricorda Nicola Bosi, uno dei tre soci del Fit&Joy Training Club (gli altri due sono Gian Paolo Pedna e Simone Panzavolta).

«I faentini amano tenersi in forma e lo prova il numero elevato di centri fitness attivi rispetto alla popolazione – riprende Bosi – In città ce ne sono più di venti, a fronte dei sessantamila abitanti. Al faentino piace muoversi per mantenere uno stato di salute e di benessere, oltre che per un aspetto di performance sportiva.».