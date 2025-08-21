La Polizia di Stato del Commissariato di Faenza ha arrestato un uomo destinatario di un provvedimento per la carcerazione.

Nel pomeriggio di ieri a Faenza, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli del territorio disposti dal Questore di Ravenna, una Volante del Commissariato ha identificato un uomo, noto alle forze dell’ordine, che all’esito degli accertamenti effettuati è stato arrestato, poiché destinatario di un provvedimento per la carcerazione. Deve scontare una condanna alla pena di cinque anni e un mese per reati inerenti il patrimonio.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato accompagnato in carcere.