I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, nel corso dei servizi ordinari di controllo del territorio, hanno tratto in arresto una cittadina straniera.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di San Pietro in Vincoli hanno arrestato una donna di origine moldave, residente in Abruzzo, colpita da un provvedimento di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica de L’Aquila.

In particolare la persona è stata rintracciata dai militari nel territorio di San Pietro in Vincoli. Alla donna è stato notificato l’ordine di carcerazione emesso poichédoveva scontare un anno di reclusione per un furto commesso in passato.

Dopo le formalità di rito l’arrestata è stata accompagnata alla casa circondariale di Ravenna