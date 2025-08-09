Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Ravenna ha dato esecuzione ad un provvedimento di carcerazione per cumulo pene.

L’arresto è avvenuto grazie all’attività di controllo del territorio degli operatori del Commissariato di Lugo. La Polizia ha rintracciato un uomo, destinatario del provvedimento di carcerazione, per la pena di cinque anni e nove mesi, emesso dal Tribunale di Forlì, in ordine a condanne per reati contro il patrimonio risalenti agli ultimi anni e commessi anche in questa provincia.

Una volta compiuti gli atti di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Forlì.