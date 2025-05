Giovedì 8 maggio alle ore 17.00, ISIA Faenza ospita l’incontro DESIGN E INNOVAZIONE. Strategia, management e processo con Valentina Downey, strategic designer e co-fondatrice di LAB.BRAINdesigm. Introduce Maria Concetta Cossa, Direttrice di ISIA Faenza.

L’intervento si focalizzerà sul ruolo del designer nei processi di innovazione: dalla gestione del processo creativo ai metodi del design thinking, dal lavoro di prodotto all’advocacy del design nelle imprese. Valentina Downey condividerà il suo percorso personale e professionale, attraversando esperienze internazionali, progetti con aziende agroalimentari e casi recenti legati al mondo della bonifica e della rigenerazione territoriale. Con esempi concreti e riflessioni di metodo, si cercherà di offrire spunti su come inserire il proprio lavoro creativo all’interno dei processi aziendali e produttivi, e su quali strade professionali un designer può trovarsi ad affrontare nel corso della propria carriera.

Con questo appuntamento, si entra nel cuore del ciclo di conferenze aperte al pubblico che ISIA Faenza organizza da marzo fino a fine maggo, per poi riprendere nell’autunno 2025. “Tra i diversi temi trattati quest’anno – sottolinea la direttrice Maria Concetta Cossa – ci sono quelli legati all’evoluzione del design a partire dal contributo dato dalle donne del Bauhaus e dei paralleli movimenti in Italia, e alla storia della sede di ISIA Faenza attraverso l’atricolatissimo racconto della famiglia da cui prende origine Palazzo Mazzolani. E ancora si è affrontato un tema di grande interesse ed attualità quale quello della vita dei loghi nell’affollatissimo mondo dei brand e della comunicazione di pubblica utilità. Quest’ultima conferenza è stata organizzata in accordo con l’Accademia di Belle Arti di Catania con cui l’ISIA di Faenza condivide un dottorato di ricerca in Design della comunicazione visiva e utilità pubblica. Con Valentina Downey, grazie alla sua importante esperienza di designer, si affronta il tema del lavoro e delle fondamentali funzioni che il designer assume nel complesso mondo contemporaneo evidenziando la necessità d’innovazione sui processi ancor prima che sui prodotti“.



Valentina Downey è product e strategic designer, coordina e progetta laboratori di design per l’innovazione per aziende nazionali e multinazionali. Ha sviluppato progetti di design strategico in Europa e in Asia. È stata docente del master di Innovation design dell’Università di Ferrara. Ha insegnato inoltre presso LABA Trentino (Facoltà di Ingegneria), Università Parma (Facoltà di Economia, corso Retail and design innovation), Accademia di Belle Arti di Bologna (design managment), Università di Bologna, Domus Academy Milano, Università La Sapienza Roma, Istituto Europeo di Design a Madrid e per il Master di Marketing Management Sole24ore. È coordinatrice dell’Osservatorio Permanente del design di ADI dal 2024.

La conferenza assegna crediti formativi a studentesse e studenti.

Ingresso libero