Ha approfittato del caos creato per via di un’incidente accaduto lungo la via Rocca Brancaelone a Ravenna per rubare il borsellino della vittima.

Cosi è finito in manette un 35enne russo, meccanico navale sbarcato al porto di Ravenna da alcuni giorni per lavoro.

Il marsupio apparteneva a un 39enne disabile di origine polacca, residente a Ravenna, che in quel momento era stato investito da un’auto.

Vedendo il marsupio della vittima a terra il 35enne non ha esitato e prenderlo per poi tentare di allontanarsi dal luogo dell’incidente.

Si sono accorti i famigliari della vittima della mancanza del borsino, avvisando le forze dell’ordine gia sul posto.

Il marittimo russo è stato fermato e arresto poco dopo.

La notizia è stata riportata dal Corriere di Romagna.