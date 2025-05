Si è conclusa la seconda fase dell’edizione 2025 dei tradizionali tornei studenteschi “Derby di Faenza”, che ha visto sfidarsi gli studenti degli istituti superiori cittadini nelle discipline di calcio e pallavolo. L’entusiasmo e la sana competizione hanno animato le giornate, confermando l’importanza di questo evento per il tessuto sportivo e sociale della comunità studentesca faentina.

Le gare di giovedì hanno decretato i vincitori nelle discipline del calcio maschile, l’Istituto Oriani, e nella pallavolo femminile, ancora l’Istituto Oriani. Nella pallavolo maschile, l’ITIP Bucci ha conquistato il torneo.

Decine di studenti provenienti dall’Alberghiero Artusi, dal Liceo Torricelli Ballardini, dal Persolino Strocchi, dall’ITI Bucci e dall’Oriani si sono contesi i trofei. L’appuntamento con le partite del Derby di Faenza prosegue lunedì 5 maggio al PalaBubani, dove si svolgeranno i tornei di basket (maschile e femminile).

Il culmine della manifestazione sarà rappresentato dalle premiazioni di tutte le discipline, previste per lunedì 5 maggio a partire dalle ore 17, al PalaBubani. In questa occasione, saranno assegnati riconoscimenti ai vincitori delle singole discipline, la Coppa Derby all’istituto con il miglior punteggio complessivo, e premi speciali per il miglior tifo, il miglior giocatore, la miglior giocatrice e il Fair Play.

Un ringraziamento speciale va al CSI (Centro Sportivo Italiano) per la preziosa collaborazione nella fornitura degli arbitri per le gare di calcio e pallavolo, alla Croce Rossa e alla Pubblica Assistenza per il servizio di assistenza sanitaria e alla Protezione Civile per l’attenta vigilanza e il controllo. L’Avis di Faenza ha contribuito fornendo le divise per i partecipanti, mentre il Panathlon Club Faenza offrirà il premio Fair Play, sottolineando l’importanza dei valori sportivi.

L’organizzazione del Derby di Faenza è frutto della sinergia tra l’Assessorato allo Sport del Comune di Faenza e i rappresentanti degli studenti delle scuole superiori, a testimonianza dell’importanza di coinvolgere attivamente i giovani nella promozione dello sport e dei suoi valori.