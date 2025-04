La città di Faenza ospita la nuova edizione dei tornei studenteschi “Derby di Faenza”. Nella giornata di ieri, martedì 29 aprile, si è svolta la prima giornata allo Stadio Bruno Neri, con la vittoria nel torneo di calcio femminile del Liceo Torricelli-Ballardini.

Oggi, 30 aprile, sempre allo Stadio Bruno Neri, si terrà la finale del torneo di calcio maschile tra le cinque scuole superiori dell’Unione della Romagna Faentina: Artusi, Liceo Torricelli Ballardini, Persolino Strocchi, ITI Bucci e Oriani.

Le competizioni proseguiranno al PalaBubani il venerdì 2 e lunedì 5 maggio con i tornei di basket e pallavolo. Le premiazioni di tutte le discipline si svolgeranno lunedì 5 maggio, indicativamente dalle ore 17.

Il Derby di Faenza rappresenta il ritorno di un’iniziativa studentesca interrotta a causa della pandemia, ripresa lo scorso anno con una buona partecipazione. L’evento mira a promuovere lo sport e la socialità tra i giovani.

Saranno assegnati riconoscimenti per i vincitori delle singole discipline, la Coppa Derby per l’istituto con il miglior punteggio complessivo e premi speciali per il miglior tifo, il miglior giocatore, la miglior giocatrice e il Fair Play. L’Avis di Faenza ha fornito le divise e il Panathlon Club Faenza offrirà il premio Fair Play.

L’organizzazione del Derby di Faenza è curata dall’Assessorato allo Sport del Comune di Faenza, in collaborazione con i rappresentanti degli studenti delle scuole superiori.