I Carabinieri della Compagnia di Faenza, negli ultimi giorni, hanno intensificato i controlli in alcune zone particolarmente “calde” del centro cittadino, con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di stupefacenti e la criminalità diffusa. Proprio durante uno di questi controlli, avvenuti nei pressi della stazione ferroviaria, hanno notato la presenza di un giovane che si muoveva in zona con particolare fare sospetto. L’intuito dei militari è stato confermato quando, dopo averlo fermato e perquisito, lo hanno trovato in possesso di diverse dosi di cocaina e hashish, pronte per essere vendute.

Per questo motivo l’uomo, un 28enne già noto alle Forze dell’Ordine, è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività dei Carabinieri di Faenza proseguirà anche nelle prossime settimane, focalizzando l’attenzione anche sull’odioso fenomeno dei furti in abitazione, confidando anche nella collaborazione dei cittadini affinché segnalino tutte quelle situazioni ritenute sospette.