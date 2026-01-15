Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Ravenna, nel corso di un servizio di pattuglia al Centro Commerciale ESP, sono stati allertati da un addetto alla sicurezza che ha segnalato la presenza di due giovani “sospetti”.

Il vigilantes ha iniziato a seguire i due ragazzi, fin quando ha incrociato la pattuglia dei Carabinieri chiedendo loro aiuto. Capendo di essere seguiti, i due si sono divisi. I militari sono riusciti ad individuare e a bloccare uno dei due giovani, trovandolo in possesso di un paio di scarpe del valore commerciale di circa 200,00 €, risultate oggetto di furto.

Il sistema antitaccheggio collegato alle scarpe era stato manomesso, grazie ad un tagliaunghie. Il giovane, straniero, senza fissa dimora, con precedenti di polizia, è stato condotto agli uffici del Comando Provinciale per le procedure del caso e denunciato per furto aggravato in concorso.

La refurtiva, previo riconoscimento, è stata restituita ai proprietari del negozio.