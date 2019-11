La Polizia di Stato ha denunciato S.A. 39enne beneventano, residente a Ravenna, per il reato di tentata estorsione aggravata e danneggiamento aggravato.

Ieri pomeriggio una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Ravenna è intervenuta in via Fiume ove era stata segnalata una lite animata ed un uomo armato di coltello.

Sul posto gli agenti apprendevano dal richiedente l’intervento che S.A. lo aveva ripetutamente colpito al volto pretendendo da lui del danaro; motivava la richiesta di soldi quale pagamento per la sua intercessione prestata, in favore dell’amico, per il perfezionamento dell’acquisto di due telefoni cellulari.

Al netto rifiuto della parte offesa, che aveva cercato di allontanarsi dal luogo, S.A. estraeva un coltello e dopo averlo raggiunto in strada lo minacciava più volte sino a quando l’uomo, riuscito a liberarsi dalla presa del contendente, chiedeva soccorso al 112 N.U.E..

Nonostante ciò S.A. per nulla intimorito, si avvicinava all’autovettura del suo conoscente e ne squarciava gli pneumatici.

S.A., con precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio e la persona è stato pertanto condotto in Questura, dove ha rimediato una denuncia in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Ravenna, per i reati di tentata estorsione aggravata e danneggiamento aggravato.