Profili Instagram e Facebook falsi per indurre le persone a prendere la patente in pochi giorni, senza fare le adeguate lezioni ed i necessari esami, e per di più a cifre assolutamente spropositate.

È l’allarme lanciato dal presidente di AU.RA. – Autoscuole Ravenna, Yuri Gentilini, dopo aver constatato nei giorni precedenti almeno due falsificazioni del profilo Instagram e una del profilo Facebook ufficiali dell’azienda: una vera e propria truffa tentata, da chi l’ha messa in atto, per cercare di attrarre possibili clienti ignari del falso profilo e proporre loro scorciatoie inverosimili per ottenere la patente di guida.

“Per fortuna, grazie all’attenzione di chi ci cura le pagine social e alle segnalazioni di alcuni allievi ed amici, ci siamo accorti abbastanza velocemente di questo tentativo di truffa – racconta Gentilini -. E conseguentemente abbiamo subito avvisato i nostri clienti e sporto denuncia alla polizia postale nei confronti di ignoti.

Ci preme però rassicurare tutti i cittadini, e in particolare i nostri clienti, sull’assoluta falsità delle proposte ricevute: i nostri corsi per conseguire qualsiasi tipo di patente sono assolutamente seri, certificati e realizzati in un arco di tempo necessario per arrivare alle adeguate conoscenze teoriche e pratiche. Nessuna promessa di una facile patente in pochi giorni potrà mai essere veritiera e plausibile.

Spiace pensare che ci possano essere persone disposte a farsi truffare e pagare somme importanti ad ignoti pur di ottenere il documento di guida in modo chiaramente illegale, con tutte le implicazioni che questo può comportare per la sicurezza stradale, trattandosi di soggetti che pensano di mettersi alla guida senza dover dimostrare di conoscere le norme del Codice della Strada e di avere le capacità tecniche e psicofisiche per condurre un veicolo”.