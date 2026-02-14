Si è conclusa con l’identificazione e la denuncia dei responsabili l’indagine dei Carabinieri della Compagnia di Ravenna relativa ai disordini avvenuti lo scorso 30 gennaio nella zona della stazione ferroviaria.

L’episodio, che ha generato forte allarme sociale, ha visto protagonisti diverse persone coinvolte in una violenta rissa, scoppiata verso l’ora di pranzo, in via Carducci. Le numerose e concitate segnalazioni giunte al 112 da parte di residenti e passanti avevano descritto un fitto lancio di sassi, nello specifico sanpietrini divelti dal manto stradale.

All’arrivo dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, giunti in tempi rapidissimi, i partecipanti si erano già dileguati. Le indagini si sono quindi concentrate principalmente sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona, nonché sugli esiti di un sopralluogo, effettuato sul posto, finalizzato alla ricerca di indizi utili alla ricostruzione della dinamica dei fatti.

In base a quanto ricostruito mediante l’attività investigativa, la disputa, durata pochi minuti e particolarmente intensa, sarebbe scaturita da un conflitto presumibilmente legato all’attività di spaccio di stupefacenti, fenomeno purtroppo noto nell’area interessata. I Carabinieri, infatti, analizzando minuziosamente i filmati, hanno identificato tre soggetti, tutti di origine straniera e senza fissa dimora, individuandoli quali partecipanti alla rissa ed al conseguente lancio di sanpietrini.

Nei giorni scorsi, peraltro, nel corso di un controllo effettuato nella zona della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer da parte dei Carabinieri, uno degli interessati è stato deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, mentre un altro è stato condotto presso il CPR di Brindisi, poiché destinatario di un decreto di espulsione del Prefetto di Ravenna.

I presunti autori del reato sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna.