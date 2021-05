Il Comando della Polizia Locale dell’Unione della Romagna faentina ha denunciato due persone per danneggiamento aggravato. L’episodio a cui si fa riferimento è avvenuto a Faenza qualche giorno addietro in pieno centro dove un’automobile in sosta è stata ritrovata danneggiata. Le indagini, dopo la denuncia del proprietario al Comando della polizia locale, hanno accertato, dall’esame dalle telecamere della videosorveglianza cittadina, che i due ritenuti responsabili, un 51enne e un 22enne, erano a bordo di un grosso camion che nel percorrere la via ha avuto difficoltà nel proseguire a causa delle auto in sosta. Il conducente del mezzo, assieme all’altro occupante, dopo essere riuscito ad aggirare l’ostacolo sono stati ripresi mentre danneggiavano l’auto: il veicolo aveva riportato un danno ad uno pneumatico e allo specchietto laterale. I due, identificati attraverso la targa del mezzo sul quale viaggiavano sono stati convocati al Comando di via Baliatico e denunciati in concorso per il reato di danneggiamento aggravato.