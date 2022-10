Troppo degrado in centro storico è quello che denunciano alcuni residenti: “Strade sporche e che puzzano di urina, non solo di cani ma anche di persone, deiezioni solide, attività di meccanici abusive nei garage senza alcuna sicurezza, spaccio alla luce del giorno e bivacchi notturni”.

“Sono queste le preoccupazioni segnalate da tanti residenti che ogni giorno telefonano alle forze dell’ordine per denunciare fenomeni di degrado quotidiano” scrivono un gruppo di residenti.

“Nelle abitazioni che vengono affittate a poco prezzo spesso si dorme accampati e le stesse vengono usate come basi per lo spaccio. Tutti sanno quello che accade e da moltissimo tempo segnaliamo le cose senza che nulla cambi. Basta fare un giro in bicicletta e tutto è sotto gli occhi di tutti. Questa mattina ad esempio, in una via del centro, una persona dormiva in un sacco a pelo davanti a un portone sotto gli occhi di tutti, compresi i bambini che dovevano andare a scuola. I carabinieri, dopo essere stati chiamati di notte, lo avevano accompagnato in un centro di solidarietà ma non sappiamo il perché è ritornato dov’era. E questo è solo una minima parte di quello che succede ogni notte. Non è questo il modo di presentarsi come città civile che in realtà è sporca e degradata. Nelle vicinanze dei cassonetti la puzza è incredibile eppure i servizi li paghiamo tutti e anche profumatamente”.