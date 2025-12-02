Inaugura giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 18.30 presso la Galleria Comunale d’Arte di Faenza la mostra “Densità rarefatta”, una doppia personale dedicata agli artisti Jacopo Casadei e Mattia Vernocchi. L’esposizione, che si inscrive nel filone di approfondimento sulle eccellenze artistiche del nostro territorio che la Galleria ospita da tre anni, è organizzata dalla Scuola di Disegno Minardi di Faenza, storica realtà oggi guidata dalle cooperative La Corelli e RM Servizi, subentrate alla precedente concessione.

Il progetto espositivo, fortemente voluto dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Faenza, è coordinato e curato per l’occasione da Matteo Zauli e si lega all’identità più profonda della scuola d’arte, nata nel lontano 1796, che ha sempre posto i migliori artisti locali al centro della sua missione. Il curatore Matteo Zauli descrive Jacopo Casadei e Mattia Vernocchi come artisti di respiro internazionale, accomunati dall’intensità poetica dei rispettivi universi espressivi. Casadei esprime tale intensità attraverso il mezzo pittorico, amplificando il carattere onirico di una ricerca che si muove sul confine tra figurazione e astratto. Vernocchi, invece, la trova riflettendo la propria scultura nella dimensione plastica di oggetti spesso obsoleti e privati della loro funzione originale, che proprio da quel momento si arricchiscono di una nuova vita legata all’esistenza senza tempo delle opere d’arte. La “Densità rarefatta” che dà il titolo alla mostra sembra percepirsi nell’aria che circonda le opere oniriche di Jacopo Casadei e nel destino delle forme di Mattia Vernocchi. La densità materica, per così dire “certa”, degli oggetti o delle forme geometriche da cui Mattia Vernocchi prende le mosse si rarefà, generando un impatto visivo profondo. In Jacopo Casadei, questa densità si manifesta anche nei volti e nelle figure dei ritratti, soggetti di una narrazione laterale che si presume provenga sia dall’osservazione del reale sia da visioni fantastiche. I bambini e i ragazzi iscritti alla Scuola d’arte Minardi arricchiranno l’esposizione con una serie di workshop “en plein air” dedicati alla realizzazione di opere ispirate al lavoro dei due artisti.

La mostra rimarrà aperta e visitabile con ingresso gratuito fino al 7 gennaio 2026 presso la Galleria Comunale d’Arte (Voltone della Molinella 3 – Piazza del Popolo). Il pubblico potrà accedere all’esposizione nelle mattine del martedì, giovedì e sabato dalle 10.30 alle 12.30 e nei pomeriggi, dal martedì alla domenica, dalle 15.30 alle 18.30.