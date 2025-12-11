Da lunedì 15.12.25 e fino al giorno 23.12.25 compreso verrà chiuso il tratto di via Ravenna compreso tra le vie Mazzini e I° Maggio per consentire la demolizione del serbatoio pensile.

Per i residenti del tratto interessato al provvedimento verrà garantito l’accesso ciclo-pedonale.

La demolizione del serbatoio pensile o più propriamente torre piezometrica nasce dal fatto che oramai essa è in disuso da tempo e neppure più utilizzata dai gestori di antenne per telecomunicazione. La sua costruzione risale agli anni ’60 del secolo scorso e venne terminata nel 1964 con l’inaugurazione alla presenza dell’on. Zaccagnini.

Durante il periodo di chiusura, segnalato da apposita segnaletica, la circolazione nelle vie adiacenti rimarrà inalterata.