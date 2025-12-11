Da lunedì 15.12.25 e fino al giorno 23.12.25 compreso  verrà chiuso il tratto di via Ravenna compreso tra le vie Mazzini e I° Maggio per consentire la demolizione del serbatoio pensile.

Per i residenti del tratto interessato al provvedimento verrà garantito l’accesso ciclo-pedonale.

La demolizione del serbatoio pensile o più propriamente torre piezometrica nasce dal fatto che oramai essa è in disuso da tempo e neppure più utilizzata dai gestori di antenne per telecomunicazione. La sua costruzione risale agli anni ’60 del secolo scorso e venne terminata nel 1964 con l’inaugurazione alla presenza dell’on. Zaccagnini.

Durante il periodo di chiusura, segnalato da apposita segnaletica, la circolazione nelle vie adiacenti rimarrà inalterata.

Articoli correlatiDi più dello stesso autore