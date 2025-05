Delocalizzazioni: si attendono chiarimenti e la mappatura delle case

Il tema della delocalizzazione è stato al centro della conferenza stampa della Regione convocata dopo lo stanziamento decennale del governo per la ricostruzione dopo le alluvioni di Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Sulla questione si attende un’ordinanza chiarificatrice da parte della struttura commissariale. La Regione ha comunque già fatto sapere di ritenere troppo bassi i massimali fissati per la ricostruzione delle case e chiederà quindi di alzarli.

Attualmente sono previsti 1.900 euro per metro quadro in caso di demolizione e ricostruzione. 1.800 euro per metro quadro in caso di delocalizzazione.

Il presidente Michele de Pascale e la sottosegretaria con delega alla protezione civile Manuela Rontini hanno sottolineato come la delocalizzazione riguarderà casi isolati, non intere frazioni.