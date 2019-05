Una delegazione del porto di Varna, terza città della Bulgaria, sul Mar Nero, è in visita in questi giorni allo scalo ravennate, ospite in particolare dei terminal del gruppo Sapir e di Mac Port, impresa ravennate del settore macchine operatrici portuali e concessionaria Liebehrr. Guidata da Petar Seferov, direttore generale della società di gestione a capitale pubblico, la delegazione di Varna è stata ricevuta lunedi in Autorità Portuale dal Sindaco Michele de Pascale, dal Segretario Generale dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro settentrionale Paolo Ferrandino, dal presidente della Camera di Commercio Natalino Gigante, dal presidente del Gruppo Sapir Riccardo Sabadini, dal presidente di Mac Port Matteo Bilotti e da Giannantonio Mingozzi presidente di TCR.

Nel corso dell’incontro e delle successive visite si sono create ottime premesse per una collaborazione commerciale e tecnica tra i due scali nei numerosi settori di reciproco interesse. La delegazione di Varna ha visitato anche il centro storico ed i principali monumenti apprezzando anche la vocazione turistica comune ad entrambe le città. Questa mattina i dirigenti del porto bulgaro sono stati ospiti di TCR, terminal container partecipato da Sapir e Contship; ad accoglierli il presidente Giannantonio Mingozzi, il presidente dei Sapir Riccardo Sabadini e il direttore generale Milena Fico. Nel corso della visita hanno approfondito con i tecnici TCR sia il funzionamento del sistema informatico dell’azienda sia tutte le attività legate alla movimentazione dei container ed alle operazioni di imbarco e sbarco, gli ospiti hanno apprezzato disponibilità ed accoglienza, seguendo con attenzione l’illustrazione del nuovo èquipement di cui TCR si è dotata con tre gru di piazzale e una di banchina acquistate dalla Liebherr.