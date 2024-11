Delegazione istituzionale Camerunese, guidata dal sindaco di Douala V Richard Mfeungwang, in visita a Ravenna per assistere alle giornate umanitarie dal 25 novembre al 5 dicembre 2024.

Un’ iniziativa promossa dal Comune di Ravenna – Assessorato all’immigrazione – ed organizzata dalla onlus Il Terzo Mondo, ossia dal suo presidente, Charles Tchameni Tchienga, in qualità di rappresentante esclusivo della Municipalità distrettuale di Douala 5° in Europa ed in particolare in Italia.

La delegazione istituzionale Camerunese, che accompagna il sindaco di Douala, è composta dal vice Jeanneaux Tamandjo, dalla Presidentessa del Consiglio Comunale Ngah Epse Zogo Marcelline, la responsabile degli affari sociali e culturali Kengni Pengoum Spse Njoya Aimée Sidonie e l’ingegnere dei lavori pubblici Willy Rodrigue Noka Tendze.

La missione umanitaria è iniziata con la visita al Comando provinciale dei Vigili di Fuoco di Ravenna. Il Comandante Antonio Petitto ha fatto da “cicerone”: “È stato un momento molto importante e significativo per il sindaco Richard Mfeungwang e la sua delegazione che hanno toccato con mano la realtà dei vigili di fuoco di Ravenna. Una squadra composta da uomini e donne capaci e professionali che non si tirano indietro di fronte a pericolosità alcuna, per salvare vite mettendo a rischio la loro propria”.

“È stata un’occasione per il Comandante e la sua meravigliosa squadra di farci visitare anche il parco mezzi, materiali ed attrezzature utili, dando così la possibilità al sindaco Richard Mfeungwang di individuare materiale adatto ed adeguato per rinforzare il lavoro dei Vigili del fuoco del Camerun (in particolare della municipalità distrettuale di Douala 5°).”