Fa tappa a Tenuta Uccellina di Russi la rassegna “Sulla buona Strada” organizzata dalla Strada del Sangiovese per promuovere i vini e i prodotti tipici del territorio collegandoli ai tesori artistici, culturali e naturalistici romagnoli (il calendario completo degli eventi è disponibile online al link https://www.stradadellaromagna.it/sulla-buona-strada-eventi-2025/).

L’appuntamento è per sabato 15 febbraio, alle ore 15.30, in via Aldo Moro 23/1 per un laboratorio di degustazione vino e cioccolato in cui Albana, Burson e non solo incontreranno le creazioni della maître chocolatier Francesca Caon, medaglia d’argento agli International Chocolate Awards del 2023 e del 2024.

Dopo la visita alla cantina in compagnia di Hermes Rusticali, un viaggio nella storia del cioccolato svelerà aneddoti e segreti su come abbinare i vini romagnoli ai cibi degli dei. Quattro cioccolati artigianali saranno abbinati ad altrettanti calici di vino in un’esperienza sensoriale indimenticabile.

Il contributo di partecipazione è di 20 euro.

Posti limitati, info e prenotazioni: tel. 3381274770