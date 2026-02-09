Fa tappa alla cantina Daniele Longanesi di Bagnacavallo la rassegna “Sulla buona Strada” organizzata dalla Strada del Sangiovese per promuovere i vini e i prodotti tipici del territorio collegandoli ai tesori artistici, culturali e naturalistici romagnoli.

L’appuntamento è per domenica 15 febbraio, alle ore 16.00, in via Boncellino 114 per un laboratorio di degustazione vino e cioccolato in cui Famoso, Burson e non solo incontreranno le creazioni della maître chocolatier Francesca Caon, medaglia d’argento agli International Chocolate Awards del 2023 e del 2024.

Dopo la visita alla cantina in compagnia di Daniele Longanesi, un viaggio nella storia del cioccolato svelerà aneddoti e segreti su come abbinare i vini romagnoli ai cibi degli dei. Quattro cioccolati artigianali saranno abbinati ad altrettanti calici di vino in un’esperienza sensoriale indimenticabile.

Il contributo di partecipazione è di 20 euro.