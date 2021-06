“E bene che il sindaco Massimo Isola e tutta la giunta Pd faentina si rendano conto del degrado nel quale è precipitato il centro storico di Faenza.

Solo negli ultimi giorni in Piazza del Popolo, si sono presentate diverse situazioni spiacevoli: da litigi sfociati in risse sino al gravissimo episodio avvenuto due giorni fa quando risulta che alcuni extracomunitari abbiano nebulizzato dello spray al peperoncino nel centro storico provocando panico e di conseguenza l’allontanamento dei passanti. Insomma la situazione di degrado è diventata insostenibile ed occorre intervenire immediatamente, prima che scappi definitivamente di mano”. Così il consigliere regionale della Lega, Andrea Liverani, che parla di “circostanze scomode” per i cittadini e titolari dei locali del centro.

Si tratta di episodi che limitano la libertà dei lavoratori e dei cittadini e danno una pessima immagine della città sottolinea il leghista.

“Ritengo pertanto doveroso intervenire sulle dinamiche politiche interne all’amministrazione comunale affinché possano garantire più sicurezza, il ripristino della legalità e del decoro all’interno della città.

Per contrastare queste problematiche è opportuno un maggior coordinamento, una ripartizione diversa dei turni della Polizia Locale, una condivisione ampia dei mezzi tecnologici e delle dotazioni a disposizione delle forze dell’ordine.”

Così il consigliere regionale, Andrea Liverani, nell’interpellanza depositata nei giorni scorsi.