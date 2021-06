Ennesima testimonianza di degrado e insicurezza che regna nella nostra città, grazie all’indifferenza del sindaco uscente Michele de Pascale, che non ha realizzato nessuna delle sue promesse elettorali del 2016. E’ troppo impegnato a barcamenarsi tra i suoi 30 incarichi di vario tipo che distolgono l’attenzione del già distratto de Pascale, dalle sue funzioni di sindaco.

Si spiega così il perché de Pascale non risponda, sistematicamente, alle sollecitazioni dei cittadini ravennati che a lui si rivolgono fiduciosi di trovare una risposta. E’ il caso di alcuni residenti di via Pier Traversari , in pieno centro storico, che esasperati si sono più volte appellati al Sindaco de Pascale, segnalando la situazione di degrado della loro zona e senza mai ricevere risposta. Una situazione gravissima quella che si annida tra le mura antiche di via Traverari angolo stradello Bartolotti, diventata ritrovo di sbandati e tossicodipendenti dediti a spaccio e schiamazzi, specialmente nelle ore notturne.

Di giorno la situazione cambia ma non migliora di certo: episodi di bullismo, imbrattamento e deturpamento delle mura antiche. La presenza di sedute in cemento e muratura fa di questo angolo del nostro centro storico, il luogo perfetto per questi soggetti.

I residenti, si sono rivolti a de Pascale e all’assessore alla sicurezza Fusignani in più occasioni e nello specifico il 16 giugno 2020, il 26 ottobre 2020, il 2 febbraio 2021 e da ultimo il 15 giugno 2021. Non hanno mai ricevuto risposta.

Una situazione vergognosa che diventa ancor più frustrante per i residenti che non trovano alcun appoggio in chi dovrebbe ascoltarli e tutelarli.

Addirittura dopo un primo incontro con l’assessore Pri Fusignani, alla richiesta di un secondo incontro, i residenti di via Traversari si sono sentiti rispondere che dovevano rivolgersi al Presidente del Consiglio Territoriale . Scaricare sul Consiglio Territoriale la soluzione di questo problema la dice lunga sulla qualità della Giunta de Pascale e sulla sua attenzione ai ravennati e al nostro territorio.